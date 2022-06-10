«Не приезжайте»: осужденный в ДНР британец дал совет иностранным наемникам Осужденный в ДНР британец предостерег иностранных наемников от поездки на Украину

Фото: dan-news.info

Шон Пиннер

Приговоренный к смертной казни в ДНР британский подданный Шон Пиннер посоветовал иностранным наемникам не приезжать на Украину. В интервью телеканалу RT он отметил, что бойцам без военного опыта «не стоит» вступать в ряды ВСУ. Британец рассказал, что он участвовал в выполнении боевых задач в Боснии в составе вооруженных формирований ООН. Однако этот опыт, по словам Пиннера, не сравнится с баталиями на Украине.

Наверное, да, если у вас не было никакого боевого опыта, не приезжайте. Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли, — заявил Пиннер.

Британский военнослужащий отметил, что именно на Украине он в первый раз столкнулся с артиллерией в ходе своей военной карьеры.

Ранее двоих британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданин Марокко Сааудана Брагима признали виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Согласно данным следствия, Пиннер служил в Королевском полку, в 90-х воевал в Югославии. После этого он покинул службу и ушел в сферу работ с отходами, однако в 2018 уехал на Украину и начал обучать боевиков «Азова»: он регулярно выкладывал фото с участниками нацбата с их баз. На родине он признан террористом.