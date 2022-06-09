Приговоренный к казни в ДНР Шон Пиннер признан террористом в Британии

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника, во время оглашения приговора в Верховном суде

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, участвовавший в боевых действиях на украинской стороне и впоследствии приговоренный Верховным судом ДНР к высшей мере наказания, признан террористом на территории своей страны, передает ТАСС со ссылкой на текст приговора суда. Согласно данным следствия, Пиннер служил в Королевском полку, в 90-х воевал в Югославии. После этого он покинул службу и ушел в сферу работ с отходами, однако в 2018 уехал на Украину и начал обучать боевиков «Азова»: он регулярно выкладывал фото с участниками нацбата с их баз.

Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях, — говорится в тексте приговора.

Суд ранее днём приговорил к смертной казни двух британцев и одного гражданина Марокко. Следом стало известно, что принимавшие участие в боевых действиях на украинской стороне наемники могут обжаловать решение Верховного суда ДНР в течение месяца.

Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Сааудан Брагим признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Ранее адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину.