Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в боевых действиях в Донбассе, частично признали вину в суде ДНР, передает РИА Новости. Иностранным наемникам может грозить высшая мера наказания.

Иностранные наемники признали вину по статье 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или смертная казнь,сообщает агентство.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за обвинений в совершении тяжких преступлений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера и Брагима.

Ранее стало известно, что британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году. В 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе и получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи.

Второй наемник Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ряды ВСУ. Позже к ним присоединился Брагим.