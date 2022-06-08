Наемники из Британии и Марокко частично признали вину в суде ДНР

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Подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, обвиняемые в участии в боевых действиях в Донбассе, частично признали вину в суде ДНР, передает РИА Новости. Иностранным наемникам может грозить высшая мера наказания.

Иностранные наемники признали вину по статье 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или смертная казнь, — сообщает агентство.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что британским наемникам может грозить смертная казнь из-за обвинений в совершении тяжких преступлений. 4 июня в Генпрокуратуре республики сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении Пиннера и Брагима.

Ранее стало известно, что британские наемники, которых сейчас судят в ДНР, были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году. В 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе и получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи.

Второй наемник Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ряды ВСУ. Позже к ним присоединился Брагим.