МИД анонсировал переговоры с новым руководством ОБСЕ в Москве

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Переговоры с новым руководством Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны состояться в ближайшее время в Москве. Об этом во время выступления в комитете Госдумы по международным делам сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Мы активно работаем с новым руководство ОБСЕ и главами института, с ними в ближайшее время запланированы переговоры в Москве, — заявил дипломат.

Он добавил, что текущие проблемы в глобальном масштабе требуют объединения. И ОБСЕ в этом свете может стать востребованной организацией, однако необходимо повышать её эффективность.

Действующим главой ОБСЕ является глава МИД Швеции Анн Линде, она заняла пост в международной организации в январе 2021 года. Месяцем ранее на должность генерального секретаря ОБСЕ была назначена немецкий дипломат Хельга Шмид.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Грушко считает, что новые санкции Евросоюза в отношении России заставляют усомниться в возможности какого-либо взаимодействия с ЕС. Он отметил, что Брюссель продолжает недружественную политику против России, а санкции стали «очередной высотой». Европа создала новое препятствие для развития нормальных отношений