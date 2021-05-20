В Македонии понадеялись, что Россия не станет высылать их дипломатов

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В России работают только два дипломатических представителя Северной Македонии. Страна надеется, что Москва не станет высылать никого из них. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил глава Министерства иностранных дел республики Буяр Османи, передаёт РИА Новости.

Власти балканской республики 14 мая объявили персоной нон грата одного из российских дипломатов и потребовали от него в семидневный срок покинуть страну. Причины такого решения в Скопье пока не объяснили. До этого Россия выслала десять американских дипломатов, в том числе пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс.

Османи заметил, что надеется на то, что высылка российского сотрудника дипмиссии не повлияет на двусторонние отношения между государствами.

У нас в Москве работают всего два дипломата. Это исполняющий обязанности посла и ещё один дипработник. Скопье надеется, что Россия не вышлет никого из них, — сказал Османи.

Ранее ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Северная Македония рано или поздно пожалеет об этом инциденте. Российский сенатор также назвал большой глупостью то, что в Скопье пошли на поводу у Чехии.

В МИД заявили, что Москва примет меры в ответ на высылку дипломата РФ из Северной Македонии.