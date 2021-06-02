Объявление о розыске Протасевича появилось в аэропорту ЛНР

https://static.news.ru/photo/d728bdf6-c368-11eb-838b-96000091f725_660.jpg Фото: Патриотическая ассоциация Донбасса/vk.com

В разрушенном аэропорту на территории самопровозглашённой ЛНР появилось объявление о розыске задержанного в Белоруссии оппозиционера и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В республике это связывают с тем, что журналист совершал преступления в Донбассе. Об этом в разговоре с прессой заявил председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов. Его слова передаёт РИА Новости.

Размещение подобного объявления стало ответом на предложение главы Европарламента Давида Сассоли. Он сказал, что в европейских воздушных гаванях и здании ЕП необходимо вывесить снимок Протасевича, задержание которого в Минске резко осудили в Европе. Он также сообщил о намерении и дальше оказывать давление на белорусские власти и надеяться, что Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу, освободят.

Селиванов, в свою очередь, считает, что из-за людей вроде задержанного журналиста произошла война на Украине, государственный переворот и не только.

Сегодня ряд европейских государств начали размещать в своих аэропортах объявления о розыске Романа Протасевича. Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь в Луганске, в Донбассе прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца, — добавил председатель организации.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Он летел самолётом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сообщили, что борт может быть заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Минска, при этом самолёт сопроводил истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После приземления лайнера Протасевича задержали.

Кроме того, уголовное дело против экс-главного редактора NEXTA было возбуждено в ЛНР 27 мая. По версии следствия, белорусский оппозиционер вступил в украинский батальон «Азов» (признан в ЛНР террористическим) и с лета 2014 года по зиму 2015 года активно участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что Протасевич подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основатель NEXTA участвовал в боях в Донбассе в составе батальона «Азов» и в полной мере соответствует определению боевика-наёмника и террориста.