В ЛНР заявили, что ВСУ не оставляют документов на телах погибших Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ приказали обезличивать тела погибших военных в Донбассе

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Солдат Вооружённых сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приказали обезличивать тела погибших украинских военных в Донбассе, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, у погибших забирают все документы, поскольку таким образом сложнее опознать иностранных наемников.

Даны указания украинским военным обезличивать трупы военнослужащих. Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, чтобы нельзя было их опознать, — заявил Марочко.

Согласно информации главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, каждый день погибает около 100 солдат ВСУ, еще 500 получают ранения. При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что ежедневно в Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат. По его словам, из них в среднем погибает от 200 до 500 человек.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, попавшие в плен под Харьковом. Мать одного из них, Банни Дрюке, заявила, что родные связывают надежды с верификацией снимка.