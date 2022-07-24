В ЛНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Реактивная системы залпового огня HIMARS

Украинские войска обстреляли минувшей ночью город Красный Луч в Луганской Народной Республике. При этом они использовали американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по н. п. Красный Луч с применением РСЗО HIMARS, — говорится в сообщении.

В представительстве уточнили, что ВСУ выпустили по городу шесть ракет. Информации о погибших, раненых и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли из HIMARS город Стаханов и село Хорошее в ЛНР. Согласно данным российских силовых структур, РСЗО HIMARS, которые в данный момент работают на Южном направлении на Украине, укомплектованы военными НАТО и США. Натовцы не доверяют украинским военным, в связи с чем за их охрану и расчёты отвечают сами иностранцы.