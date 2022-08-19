В ЛНР сообщили о входе союзных войск в Соледар Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил о входе союзных войск в Соледар

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР во время уничтожения позиций ВСУ в ходе спецоперации на Украине

Войска Донецкой и Луганской народных республик, а также российские военные вошли в Соледар, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. Он отметил, что некоторые улицы населенного пункта находятся под контролем союзных сил.

Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте. Под нашим контролем уже имеются улицы данного населенного пункта, — рассказал Марочко.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что 14-я механизированная бригада ВСУ в районе Соледара потеряла более двух тысяч военнослужащих. По его словам, оставшиеся военнослужащие личного состава бригады были выведены в тыл. Тогда же, по информации ведомства, в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы 23-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, когда ее потери превысили 70% списочной численности.

Позднее Конашенков отметил, что более трети мобилизованных украинских военных покинули свои позиции в Соледаре. По его словам, в настоящий момент общая численность 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ составляет менее 50%.