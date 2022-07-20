В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску

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Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах, которые прибывают в районы Соледара и Артемовска вместе с поставляемым западным вооружением, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, это касается не только систем HIMARS, но и других типов артиллерии, включая французские и польские орудия.

По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения, — сказал Марочко.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США передадут Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Помимо этого, в пакет военной помощи включены боеприпасы для РСЗО и артиллерии.