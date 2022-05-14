В ЛНР сообщили о подрыве ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище

Фото Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военнослужащие подорвали шлюз на Мироновском водохранилище, которое занимает среди водоёмов региона третье место по величине, сообщил в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он также добавил, что под угрозой подтопления оказались несколько населённых пунктов.

Подписчики <...> сообщают что ВСУ подорвали шлюз в Мироновском водохранилище. <...> Под угрозой подтопления ряд населённых пунктов ЛНР, — написал он.

Мироновское водохранилище находится в полутора километрах от города Светлодарск и предназначено для обслуживания Мироновской ГРЭС.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город с самого утра 14 мая находится под огнём украинских военных. В результате обстрела площади Победы получила ранения женщина 1952 года рождения, её доставили в больницу. Также в результате обстрела по улице Щипачёва загорелись складские помещения супермаркета.