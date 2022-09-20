В ЛНР и ДНР анонсировали выходные дни в связи с референдумами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Донецкой Народной Республики объявили 26 и 27 сентября выходными днями из-за предстоящего референдума о вхождении республики в состав России. Постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, каникулы объявлены в школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22 по 28 сентября также в связи с проведением плебисцита о вступлении ЛНР в состав РФ.

Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года, — говорится в указе.

Указ о каникулах в ЛНР в связи с референдумом подписал глава региона Леонид Пасечник.

В школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22.09.2022 по 28.09.2022 объявляются каникулы в связи с проведением референдума о вхождении в состав Российской Федерации! Соответствующий указ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, — говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

Кроме того, 27 сентября станет выходным днем для всех жителей ЛНР.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Позднее, 20 сентября, депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Глава ЛНР Леонид Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.

В тот же день Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это. Плебисцит о вхождении ДНР в состав России состоится также с 23 по 27 сентября.