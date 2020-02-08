https://static.news.ru/photo/36739f10-4b4c-11ea-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Во французском городе Лион сотрудники полиции задержали мужчину, вооружённого мачете.

Об этом сообщила региональная служба полиции в своём Twitter. По её данным, инцидент произошёл возле входа на станцию метро Белькур.

Сегодня утром в Лионе возле станции метро Белькур человек, вооружённый мачете, был без затруднений задержан сотрудниками национальной полиции, — говорится в сообщении.

При задержании никто не пострадал. Утром 9 февраля мужчина с мачете напугал пассажиров на платформе, а когда напуганные пассажиры стали покидать станцию, он пошёл за ними. Сейчас нарушитель помещён под стражу, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что гражданина Ирана с мачете, топориком с остроконечным лезвием и крупной суммой наличных денег задержала полиция около загородной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.