https://static.news.ru/photo/47091098-340a-11ea-bf71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Lovett/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Гражданина Ирана с мачете, топориком с остроконечным лезвием и крупной суммой наличных денег задержала полиция около загородной резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материал в Palm Beach Daily News.

Представитель местной полиции Майкл Огродник рассказал о том, что в полицию поступил звонок, после которого полицейские обнаружили мужчину с паспортом гражданина Ирана на имя Масуда Золеха. У него нашли мачете, топорик и 22 тысячи долларов наличными. Также полиция обнаружила автомобиль Масуда Золеха на парковочной стоянке возле аэропорта.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.