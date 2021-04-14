В Латвии вызвали на допрос журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ

https://static.news.ru/photo/d68ff900-9d51-11eb-9ae4-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии вызвала на допрос четырёх журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом рассказал местный правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко.

В Латвии продолжаются репрессии против русских журналистов. Ещё два известных автора, публикующихся в российской прессе, были вызваны на допрос в спецслужбы страны. Итого общее число репрессированных журналистов в стране достигло девяти человек, — написал Гапоненко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что СГБ пока не опубликовала официальное объявление о возбуждении уголовных дел в отношении журналистов, у них также пока не были проведены обыски и ничего не было изъято. По словам Гапоненко, двумя журналистами, вызванными на допрос, были Александр Малнач и Владимир Дорофеев.

В конце 2020 года СГБ Латвии задержало несколько русскоязычных журналистов, в том числе Андрея Яковлева, возглавлявшего ранее редакцию Baltnews.lv, Андрея Солопенко и Аллу Березовскую, фотографа Сергея Мелконова и публициста Владимира Линдермана. Впоследствии все они были отпущены под подписку о невыезде.

По версии латвийских спецслужб, журналисты нарушали санкции, введённые Евросоюзом против России. В частности, они сотрудничали с информационным агентством «Россия сегодня», руководство которого находится под санкциями.

Как сообщал NEWS.ru, журналист Андрей Татарчук, у которого Служба госбезопасности провела обыск из-за сотрудничества с порталами Baltnews и «Sputnik Латвия», считает, что в Латвии наступили времена КГБ, когда с инакомыслием боролись репрессивными методами.