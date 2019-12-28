https://static.news.ru/photo/2a485f8a-29fc-11ea-b81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что уход фестиваля «Новая волна» из Юрмалы негативно сказался на рынке недвижимости этой страны.

Раньше в Юрмале был праздник «Новая волна», город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, — сообщил изданию «Росбалт» Юрканс.

Бывший глава внешнеполитического ведомства отметил, что культурный обмен между двумя странами продолжается, и российские туристы приезжают в Латвию, но не в том количестве, в каком хотелось бы.

Как писал NEWS.ru, Янис Юрканс, комментируя внешнюю политику страны, заявил, что нынешняя администрация «поддакивает» США и Евросоюзу, которые занимаются демонизацией РФ. Он подчеркнул, что пока не видит никаких путей для налаживания отношений с Россией.