Янис Юрканс Янис Юрканс Фото: Фото: Janis Jurkans/Facebook

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс, комментируя внешнюю политику страны, заявил, что нынешняя администрация «поддакивает» США и Евросоюзу, которые занимаются демонизацией РФ.

У нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это всё — демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать, — сказал политик журналистам.

Он подчеркнул, что пока не видит никаких путей для налаживания отношений с Россией, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Юрканс назвал поступки действующих властей республики позором на международной арене.

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