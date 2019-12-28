Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс, комментируя внешнюю политику страны, заявил, что нынешняя администрация «поддакивает» США и Евросоюзу, которые занимаются демонизацией РФ.
У нас нет своей внешней политики. У нас есть политика ЕС, политика США, а это всё — демонизация России. Пока Европа, Америка и другие союзники будут считать, что Россия — это империя зла, мы будем поддакивать, — сказал политик журналистам.
Он подчеркнул, что пока не видит никаких путей для налаживания отношений с Россией,
Как ранее писал NEWS.ru, Юрканс назвал поступки действующих властей республики позором на международной арене.
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