В Киевской области прогремели взрывы

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Киевской области прогремело несколько взрывов, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Несколько ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Telegram-каналы пишут о разведывательном беспилотнике. Пишут о взрывах в Киевской области, — говорится в сообщении.

Киевская обладминистрация подтвердила информацию о взрывах и пояснила, что они связаны с работой системы ПВО.

В небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО, — сообщила администрация в Telegram.

О каких именно целях идет речь, местные власти не уточнили. Жителям Киевской области порекомендовали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

В конце прошлой недели украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.