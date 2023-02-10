В разных регионах Украины прогремели взрывы

Фото: 2022 Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, в Кременчуге, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Украинская железная дорога сообщает о задержках поездов из-за обесточивания. Компания «Укрэнерго» заявила об обстрелах нескольких объектов высоковольтной инфраструктуры. Электричество отключили в Черкасской и Полтавской областях, сообщает Klymenko Time.

По данным Telegram-канала «Суспiльне Новини», в Одесской и Николаевской областях сработали системы ПВО.

10 февраля взрывы были слышны в Днепропетровске и Запорожье. В Харькове прогремело около десяти взрывов, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Ранее секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что на территории подконтрольной Украине части населенного пункта повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что к этому привели прежде прогремевшие взрывы. По словам Куртева, в течение часа было зафиксировано 17 ударов.