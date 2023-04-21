В Киеве заявили, что Patriot встал на дежурство Генерал ВСУ Олещук: переданная Западом система Patriot находится на боевом дежурстве

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, поставленный Киеву Западом, уже находится на боевом дежурстве, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук в Telegram-канале. Он добавил, что на вооружении ВСУ также есть западные ЗРК NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Crotale и Gepard.

Проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений. На фото позади меня пусковая установка ЗРК Patriot, уже несущая боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины, — написал он.

Ранее сообщалось, что Киев получил одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ему пообещали Вашингтон и Берлин. Еще несколько систем Patriot Украине должны передать Нидерланды, однако сроки поставки комплексов не называются.

Ранее военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев заявил, что российской армии не удастся быстро «пощелкать» предоставленные Киеву системы противоракетной обороны Patriot, поскольку их будут пытаться замаскировать.

По его словам, ВСУ будут использовать резиновые ЗРК, а также устанавливать дублеры передатчиков помех, чтобы имитировать работу комплекса.