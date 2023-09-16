В Киеве удивились жесткой риторике Польши по украинскому зерну

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Власти Украины не ожидали, что риторика Варшавы будет такой жесткой в сложившихся условиях с экспортом зерна, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В беседе с телеканалом «Рада» она назвала манипуляции и шантаж слишком чувствительными.

Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно: такая жесткая риторика польской стороны, — заявила Стефанишина.

Она отметила, что Киев и Варшава всегда были конкурентами на рынке зерна, но в условиях спецоперации Украина ждала другого поведения от Польши.

Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Будапешт ввел эмбарго на импорт 24 украинских товаров, сообщил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь. Кроме зерновой продукции, в список вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птица, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника и вино. Соответствующий указ вступил в силу с 16 сентября.