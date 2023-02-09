В Киеве снесли памятник генералу-освободителю В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину

Фото: Wikimedia

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину

В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, сообщает «Страна.ua». Под его командованием силы 1-го Украинского фронта освободили в ноябре 1943 года Киев от немецко-фашистских захватчиков. На опубликованном фото видно, как подъемный кран захватывает скульптуру, чтобы сместить ее с постамента.

В Киеве начинают демонтаж памятника генералу Ватутину, который освобождал Киев в 1943 году, — гласит подпись под фото.

9 февраля в Киеве также ликвидировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

4 января стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снесенный монумент будет храниться на территории коммунального предприятия «Зооконтроль». Снос памятника военнослужащему анонсировали в конце декабря.

Ранее в городе был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. Кроме того, в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.