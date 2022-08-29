В Киеве отреагировали на требования о внеблоковом статусе Украины В Киеве считают несерьезными требования России о внеблоковом статусе Украины

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Киев не совсем серьезно относится к требованиям России об обеспечении внеблокового статуса Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде». По ее словам, Киев стал несерьезно относиться к российским властям после их реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий, — заявила она.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внеcла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конcтитуцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шеcтым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможноcтями.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции сигналом российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в Блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.

Ранее Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности. Стороны договорились усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции. Анкара высказывалась против присутствия Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя их в поддержке РПК.

В начале июля турецкие власти призвали Швецию и Финляндию соблюсти требования для вступления в НАТО. Они направили письма в Стокгольм и Хельсинки с требованием о высылке членов РПК, а также организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.