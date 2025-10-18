Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 13:31

В Киеве раскрыли, как «слуги народа» отнеслись к итогам встречи с Трампом

Нардеп Железняк: офис Зеленского раздосадован итогами встречи с Трампом

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

В офисе украинского президента Владимира Зеленского недовольны итогами его саммита с лидером США Дональдом Трампом, заявил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, на это указывают появившиеся в Сети посты членов правящей партии «Слуга народа».

Судя по ряду однотипных абсолютно пустых постов «Слуг» о поддержке переговоров и Зеленского, наша делегация была не очень довольна результатом, — отметил он.

По словам источников, встреча Трампа с украинским коллегой в Белом доме прошла в напряженной обстановке, американский лидер был жестким. По их данным, при этом сам переговорный процесс был «довольно эмоциональным». Уточнялось, что Трамп во время беседы с Зеленским несколько раз позволил себе «резкие заявления».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как Трамп понимает меру ответственности.

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Слуга народа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью было сбито восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.