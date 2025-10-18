В Киеве раскрыли, как «слуги народа» отнеслись к итогам встречи с Трампом

В Киеве раскрыли, как «слуги народа» отнеслись к итогам встречи с Трампом Нардеп Железняк: офис Зеленского раздосадован итогами встречи с Трампом

В офисе украинского президента Владимира Зеленского недовольны итогами его саммита с лидером США Дональдом Трампом, заявил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, на это указывают появившиеся в Сети посты членов правящей партии «Слуга народа».

Судя по ряду однотипных абсолютно пустых постов «Слуг» о поддержке переговоров и Зеленского, наша делегация была не очень довольна результатом, — отметил он.

По словам источников, встреча Трампа с украинским коллегой в Белом доме прошла в напряженной обстановке, американский лидер был жестким. По их данным, при этом сам переговорный процесс был «довольно эмоциональным». Уточнялось, что Трамп во время беседы с Зеленским несколько раз позволил себе «резкие заявления».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как Трамп понимает меру ответственности.