В Киеве раскрыли главную цель работы нового министра обороны
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:44, 12 ноября 2021
Алексей РезниковФото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Главной целью работы нового министра обороны Украины Алексея Резникова является создание «хотя бы одной базы НАТО» в стране, заявил в интервью изданию «Обозреватель» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда. Для этого понадобится не менее полугода, считает он.
Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине, — сообщил парламентарий.
По оценке Дунды, для достижения такого результата новому министру обороны может понадобиться не менее полугода. При этом депутат считает, что организация базы НАТО возможна и без вступления Киева в Альянс.
Также Дунда полагает, что 200–300 военных Североатлантического альянса окажется достаточно для того, чтобы «обезопасить Украину от России». Взамен депутат предлагает входящим в состав НАТО государствам помощь своих военнослужащих в обороне.
Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности, — резюмировал Олег Дунда.
Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины в 2014 году. В 2016 году вступление в НАТО было провозглашено главной целью внешнеполитической политики страны.
Ранее сообщалось. что новый украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что намерена начать работу по возвращению Донбасса с помощью «мягкой силы». По её словам, этот процесс займёт гораздо меньше 25 лет.