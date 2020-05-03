Европа

В Киеве предприниматели протестуют против ограничений из-за COVID-19

14:14, 03 мая 2020
Фото: Сергій Доротич/facebook.com

В центре Киева украинские предприниматели устроили акцию протеста, чтобы правительство сняло некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Я предприниматель третьей группы, занимаюсь строительным бизнесом и требую, чтобы власть как можно скорее отменила ограничения в части ведения предпринимательской деятельности при условии соблюдения карантинных ограничений, — заявил один из участников акции протеста.

Предприниматели требуют ввести мораторий на проверки микробизнеса. По их словам, контролирующие органы могут прийти к ним «с репрессиями». Собравшиеся просят, чтобы власть защитила их от недобросовестных чиновников, а также убрала ненужные проверки, которые мешают развитию малого бизнеса, сообщил телеканал «Наш».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс ответственностью за досрочное смягчение карантина в городе. Там были открыты парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров и мебели, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях