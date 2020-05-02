Зеленскому пригрозили сопротивлением за критику отмены самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5a37c9d6-8c7d-11ea-8d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анатолій Бондаренко/facebook.com

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём градоначальник пообещал начать сопротивление действующей власти.

Черкассы свободный казацкий город. И если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко. Черкассы будут сопротивляться, запомните, — обратился он к Зеленскому.

Ранее президент Украины пригрозил мэру Черкасс ответственностью за досрочное смягчение карантина в городе. Там были открыты парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров и мебели, сообщает ТАСС.

Как информировал NEWS.ru, на Украине приостановили призыв на срочную службу из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными войсками ВСУ.