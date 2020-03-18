https://static.news.ru/photo/5a4d3fbc-6911-11ea-8458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/facebook.com

На Украине из-за действия карантинного режима, введённого для борьбы с пандемией коронавируса, временно приостановили призыв на срочную военную службу. Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский.

Военные комиссариаты и центры комплектования и социальной поддержки продолжат работать с документами. Также они будут организовывать противоэпидемические мероприятия.

Возможность переноса весеннего призыва в России изучают в Кремле, писал NEWS.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение будет вынесено после обсуждения этой темы с представителями Министерства обороны.