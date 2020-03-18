На Украине из-за действия карантинного режима, введённого для борьбы с пандемией коронавируса, временно приостановили призыв на срочную военную службу. Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Сырский.
Военные комиссариаты и центры комплектования и социальной поддержки продолжат работать с документами. Также они будут организовывать противоэпидемические мероприятия.
Возможность переноса весеннего призыва в России изучают в Кремле, писал NEWS.ru. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение будет вынесено после обсуждения этой темы с представителями Министерства обороны.
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