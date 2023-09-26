В Киеве ответили на вопрос об использовании ATACMS против России Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал не использовать ATACMS против России

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тактические ракеты ATACMS не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. В интервью газете ABC он отметил, что их намерены применять для защиты территории страны.

Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами, — сказал Данилов.

Он отметил, что Киеву «очень хотелось иметь» ATACMS.

Ранее четыре американских сенатора потребовали от президента США Джо Байдена срочно отправить Украине ракеты ATACMS. По их мнению, это «максимизирует вероятность» успеха ее операции.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине. По его словам, такое решение принял лично президент США Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.

Вместе с тем позднее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Белому дому нечего объявить о поставках Киеву тактических ракет ATACMS.