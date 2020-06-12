В Киеве отвергли причастность Байдена к взятке антикоррупционным органам

https://static.news.ru/photo/0a4a211a-ad68-11ea-9df7-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины за закрытие эпизода, в котором фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский. С таким заявлением выступил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют, — отметил Холодницкий, отвечая на вопрос проходит ли в расследовании о даче взятки сын бывшего вице-президента США.

Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика было заведено уголовное дело на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, передаёт ТАСС.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении Байдена, сообщил в ходе пресс-конференции 27 февраля адвокат экс-генпрокурора Александр Телешицкий. Юрист отметил, что Шокин официально заявил о давлении на него со стороны американского политика.