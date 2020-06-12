Европа

В Киеве отвергли причастность Байдена к взятке антикоррупционным органам

14:16, 13 июня 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о взятке руководству антикоррупционных органов Украины за закрытие эпизода, в котором фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский. С таким заявлением выступил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий.

Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют, — отметил Холодницкий, отвечая на вопрос проходит ли в расследовании о даче взятки сын бывшего вице-президента США.

Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика было заведено уголовное дело на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, передаёт ТАСС.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении Байдена, сообщил в ходе пресс-конференции 27 февраля адвокат экс-генпрокурора Александр Телешицкий. Юрист отметил, что Шокин официально заявил о давлении на него со стороны американского политика.

Ещё в 2016 году американский журнал The Atlantic сообщал о том, что Байден предъявил ультиматум Петру Порошенко: либо Шокин уходит, либо финансовой помощи от Вашингтона Киев не получит. В итоге генпрокурор покинул пост, писал NEWS.ru.

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