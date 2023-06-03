Киев выразил демарш Будапешту из-за ролика с картой Украины без Крыма

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Киев выразил официальный демарш Будапешту из-за ролика с картой Украины без Крыма, говорится в сообщении украинского МИД. Правительство Венгрии опубликовало видео с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым не входит в состав Украины.

Венгрия должна прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. <...> По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что воспринимают отсутствие Крыма в составе Украины как противоречие словам Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее правительство страны никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Так он прокомментировал слова мэра Будапешта Гергея Карачоня, сказавшего, что страна уже находится в состоянии войны с РФ.