В Киеве назвали дату новой встречи в «нормандском формате»

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Встреча советников лидеров «нормандской четвёрки» состоится 26 января. Она пройдёт в Париже. Дата уже согласована со всеми сторонами. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит агентство УНИАН.

Согласованной позицией является проведение встречи политических советников «нормандской четверки» 26 января в Париже, — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что встреча политических советников «нормандского формата» пройдёт 25 января в Париже. В ней примет участие замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Предполагается, что лавной темой обсуждения будет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Москва требует, чтобы Киев выполнял договорённости и вёл прямой диалог с главами самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Участниками «нормандского формата» по урегулированию ситуации на востоке Украины являются Германия, Россия, Украина и Франция.