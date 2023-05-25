В Киеве гремят взрывы ТСН: в Киеве прогремели взрывы, звучит воздушная тревога

Фото: vgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В столице Украины прогремели взрывы, сообщает ТСН в своем Telegram-канале. Город охвачен воздушной тревогой.

В Киеве слышны взрывы, — утверждается в сообщении.

Ранее муниципальные власти отмечали, что система противовоздушной обороны активна в регионе из-за потенциальной угрозы от беспилотных летательных аппаратов. Воздушная тревога была объявлена в большинстве украинских регионов.

С 10 октября российская армия периодически наносит удары по объектам оборонной промышленности, командным пунктам, средствам связи и энергетическим объектам Украины. Как отмечал Владимир Путин, это реакция на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России. С того времени воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно, иногда — во всей стране.

Ранее сообщалось, что в Киевской области силы противовоздушной обороны приведены в готовность, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщили в Киевской областной военной администрации. Отмечается, что есть угроза использования беспилотных летательных аппаратов. Поступает информация и о взрывах во Львовской области. Там также работает ПВО.