В Канаде COVID-19 заразились уже более 14 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/cce5832e-7760-11ea-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило в Канаде 14 тысяч. Жертвами болезни стали 250 человек. Об этом сообщает минздрав страны.

К 5 апреля пациентов с коронавирусом стало уже 14 404, а количество летальных исходов достигло 258.

Больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио, приводит данные канадских властей РИА Новости.

С 11 марта вспышка COVID-19 была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Сейчас в мире заражены более миллиона человек, почти 57 тысяч не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, число больных коронавирусом в Польше превысило четыре тысячи человек.