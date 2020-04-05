В Канаде COVID-19 заразились уже более 14 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превысило в Канаде 14 тысяч. Жертвами болезни стали 250 человек. Об этом сообщает минздрав страны.
К 5 апреля пациентов с коронавирусом стало уже 14 404, а количество летальных исходов достигло 258.
Больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио,
С 11 марта вспышка COVID-19 была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Сейчас в мире заражены более миллиона человек, почти 57 тысяч не смогли справиться с болезнью.
Как писал NEWS.ru, число больных коронавирусом в Польше превысило четыре тысячи человек.
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