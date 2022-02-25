В кабмине ФРГ сообщили о готовности принять беженцев с Украины

В кабинете министров Германии рассказали о готовности к возможному приёму беженцев с Украины, передаёт ТАСС. МИД ФРГ заявил, что с Украины хлынул поток беженцев. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что в Вашингтоне также готовы принять беженцев.

Германия готова к возможному приему беженцев с Украины, — заявили в немецком правительстве.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на 25 февраля за неделю из Донбасса в Россию прибыли 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Турчак отметил, что пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах. Он также добавил, что больше половины прибывших составляют дети. Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил, что РФ приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы украинцы, «освободившись от гнёта» нацификации, могли сами свободно определять своё будущее.

По его словам, Запад выгораживает украинский режим и закрывает глаза на военные преступления Киева против мирного населения, тогда как Москва не могла остаться безучастной к просьбе ЛНР и ДНР об оказании военной помощи по защите от агрессора. В свою очередь Дейнего заявил, что все причастные к преступлениям против человечности в Донбассе должны понести наказание.