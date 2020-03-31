https://static.news.ru/photo/3b85f4ea-7378-11ea-ad56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии выявили за сутки 4053 новых случая заражения коронавирусом. Накануне эта цифра составляла 4050 человек.

По словам медиков, это может означать, что власти страны сумели остановить процесс ускорения распространения инфекции.

Всего в стране коронавирусом заразились 105 792 человека, полностью излечились 15 729 человек, умерли 12 428 пациентов.

NEWS.ru писал, что власти Италии почтут память умерших от коронавируса минутой молчания. В городах республики будут приспущены флаги. Дань памяти погибшим отдадут и в Ватикане.

Бывший министр здравоохранения Италии Джироламо Сиркья считает, что страна ещё не достигла пика заражений коронавирусом. По его словам, неизвестно, когда это произойдёт, поскольку ситуация развивается динамично. Он подчеркнул, что итальянское правительство оказалось «посреди шторма» и делает всё возможное, чтобы справиться с ним.