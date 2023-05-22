В Италии во время съемок умер актер фильмов Marvel Британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии

Фото: STAR-MEDIA via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Рэй Стивенсон

Британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии, сообщает the Variety. 20 мая Стивенсон почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу на острове Искья. За это время его состояние не улучшилось. Ему было 58 лет.

Точная причина смерти артиста не раскрывается.

Стивенсон известен по ролям в фильмах серии «Тор» студии Marvel и в историческом телесериале «Рим» (2005–2007), а также в сериале «Декстер» (2012). В августе 2023 года состоится премьера сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн», в которой британский артист сыграл одну из ролей.

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