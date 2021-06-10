В Италии расследуют смерть девушки после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b7fbdc22-ca9a-11eb-b599-96000091f725_660.jpg Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следователи в Генуи расследуют смерть 18-летней итальянки, которая скончалась после прививки от коронавирусной инфекции. Ей сделали укол препаратом AstraZeneca, сообщает радиостанция Rai Radio 1.

Девушке стало плохо после получения первой дозы вакцины. Ей сделали две операции, но она скончалась. Следователи считают произошедшее непреднамеренным убийством. Другая итальянка, получившая первый укол AstraZeneca из той же партии препарата, была госпитализирована.

Научно-технический комитет, занимающийся разработкой рекомендаций правительству Италии по противодействию коронавирусу, даст новые указания по поводу применения препарата AstraZeneca в пятницу, 11 июня. Возможно, препарат будут использовать лица старше 50 лет, но при этом он будет запрещён для женщин до 30 лет. Это связано с тем, что в группе до 50 лет высок риск возникновения тяжёлой формы тромбоза при использовании этой вакцины.

Ранее в Испании военнослужащий погиб от тромбоза после введения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Министр обороны страны Маргарита Роблес рассказала, что в медицинских отчётах значится, что смерть стала последствием использования препарата. 35-летний капрал Франсиско Перес Бенитес получил первую дозу AstraZeneca 7 апреля, а 24 апреля умер в Университетской больнице Наварры от кровоизлияния в мозг.

В Великобритании телеведущая ВВС Лиза Шоу скончалась в возрасте 44 лет. Это произошло после прививки от коронавируса AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз. Родственники рассказали журналистам, что через неделю после укола Лиза стала испытывать сильные головные боли, позже ей стало хуже и она умерла. Полиция начала проверку.