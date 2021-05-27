Телеведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/32e68efe-bf20-11eb-a44e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: bbc.com

В Великобритании в возрасте 44 лет умерла телеведущая BBC Лиза Шоу. Это произошло после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на семью умершей.

Трагедия произошла в пятницу, 21 мая. По имеющимся данным, причиной смерти стал тромбоз.

Как рассказали родственники, через неделю после вакцинации Лиза начала испытывать сильные головные боли.

В BBC сообщили, что в связи со смертью ведущей полиция начала проверку. Одна из версий причин гибели женщины — осложнения, вызванные вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось о том, что учёные из Университета Гёте (Франкфурт, Германия) выявили механизм образования тромбов, связанный с вакцинацией от коронавируса препаратами производства компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В свою очередь директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

При этом в самой AstraZeneca сравнили смертность после прививок с Pfizer и пришли к выводу, что число летальных случаев после применения вакцины от коронавируса американской компании значительно выше, чем после использования вакцины от англо-шведских фармакологов.