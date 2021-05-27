Телеведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca

В Великобритании в возрасте 44 лет умерла телеведущая BBC Лиза Шоу. Это произошло после прививки вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на семью умершей.
Трагедия
Как рассказали родственники, через неделю после вакцинации Лиза начала испытывать сильные головные боли.
В BBC сообщили, что в связи со смертью ведущей полиция начала проверку. Одна из версий причин гибели женщины — осложнения, вызванные вакциной от коронавируса компании AstraZeneca.
Ранее сообщалось о том, что учёные из Университета Гёте (Франкфурт, Германия) выявили механизм образования тромбов, связанный с вакцинацией от коронавируса препаратами производства компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson.
В свою очередь директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
При этом в самой AstraZeneca сравнили смертность после прививок с Pfizer и пришли к выводу, что число летальных случаев после применения вакцины от коронавируса американской компании значительно выше, чем после использования вакцины от англо-шведских фармакологов.