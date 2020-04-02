В Испании снизились темпы распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/ae5a642a-7502-11ea-8fcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Темпы роста распространения COVID-19 в Испании начали замедляться, несмотря на то что число заражённых достигло 110 тысяч. Об этом заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

Кривая стабилизируется. Мы начинаем фазу снижения темпов, — цитирует РИА Новости руководителя ведомства, выступившего перед членами комиссии по здравоохранению местного парламента.

Илья пояснил, что увеличение числа заражённых за последние сутки составляет 8% при том, что на прошлой неделе этот показатель был равен 18% за день. Несмотря на то что за день в Испании умерли из-за коронавируса 950 человек, а рост составил 10,5% за сутки, однако и этот показатель на прошлой неделе был равен 19%. Министр подчеркнул, что отмечается увеличение числа выздоровевших.

Есть основания думать, что в некоторых частях Испании мы прошли пик эпидемии, а в других — близки к нему, — добавил глава Минздрава.

По его словам, в настоящее время ведомство располагает миллионом экспресс-тестов на COVID-19. Ежедневно анализы сдают 15–20 тысяч испанцев.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в Испании скончались 950 человек, заражённых коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в королевстве превысило отметку в 10 тысяч человек.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.