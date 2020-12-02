В Испании ограничат передвижения в рождественскую и новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/239839ae-34e5-11eb-86c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scar Caaas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Католическое Рождество и Новый год в Испании из-за пандемии коронавируса будут встречать при ряде ограничений. Власти страны разрешили отмечать праздники компаниями не более десяти человек, при этом будет действовать комендантский час и ограничения на передвижение по территории Испании.

Глава минздрава страны Сальвадор Илья рассказал, что комендантский час в праздники начнёт действовать с 01:30, сообщает РИА Новости.

В рождественскую ночь, новогоднюю ночь, то есть 24, 25 декабря, 31 декабря и 1 января, будут действовать ограничения на собрания группами до десяти человек. Ограничение на передвижение будет с 01:30, — отметил чиновник.

Он добавил, что Рождество и Новый год в этот раз отметят по-новому -«все остаются дома, празднуют со своими и избегают ненужного передвижения». С 23 декабря по 6 января на территории Испании ограничат передвижение между регионами. Исключением станут только случаи, когда в другую автономию человеку необходимо попасть, чтобы навестить родственников. Собственные меры на праздники введут только Канарские и Балеарские острова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке без родственников. Как правило, они отмечают праздники с родственниками в Сандрингемском дворце. Отказ от празднеств — первый подобный случай с 1980-х годов. Власти Великобритании с 23 по 27 декабря смягчат ограничения по COVID-19. Вместе смогут собираться три семьи, не живущие вместе.