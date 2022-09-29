В Испании обвинили Россию во взрывах на «Северных потоках» Вице-премьер Испании Тереса Рибера обвинила РФ в ЧП на «Северных потоках»

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Вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила, что утечки газа на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются следствием заранее спланированных диверсий, пишет LaSexta. По ее словам, причастным к взрывам может быть президент России Владимир Путин, поскольку тот «постоянно играет на провокациях».

Мне кажется, что на данный момент очевидно, что не может быть трех разрывов этих характеристик в двух подводных газопроводах, если за этим не стоит диверсионная операция. <...> Обнаруженные утечки газа являются ярким признаком того, что Путин постоянно играет на провокациях, — утверждает Рибера.

Ранее шведская береговая охрана сообщила, что после взрывов на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» было обнаружено четыре утечки газа, две из которых произошли на территории, контролируемой Швецией, в настоящий момент полицейские ведут расследование.

При этом профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд утверждает, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.