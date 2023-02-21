В Исландии произошло землетрясение мощностью 5,1 балла

Фото: Jan Woitas/Global Look Press

В Исландии в 216 км к юго-востоку от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным специалистов, толчки произошли на глубине в 10 км под землей.

Как указывают сейсмологи, землетрясение случилось в 08:41 (11:41 мск) на юго-востоке Исландии. Ближайший крупный город Акюрейри находится в 103 км от очага землетрясения. Информации о пострадавших от местных СМИ пока не поступало.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они прогремели с разницей в 17 минут. Местные СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии. По последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли шестеро человек и пострадали около 300.

Геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз считает, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Он предупредил, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.