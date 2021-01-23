Женщина погибла от обезболивающего, боясь заразиться COVID-19 у стоматолога

https://static.news.ru/photo/9e217644-5cdc-11eb-ae68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великобритании 29-летняя Александрия Пирс-Бэддли, у которой был тяжёлый абсцесс полости рта, случайно умерла из-за превышения дозы таблеток, снимающих боль. Женщина отказалась от похода к дантисту, так как очень боялась заразиться коронавирусом.

Пирс-Бэддли обнаружила дома её мать. Жительница Уинсфорда, графство Чешир, скончалась в мае, но тогда все подумали, что женщина покончила с собой, так как в её крови нашли и большую дозу алкоголя.

К этому выводу семья пришла также из-за сообщения, которое Александрия отправила своему бывшему бойфренду.

Через 20 минут я не смогу двигаться, — написала женщина, сообщает таблоид The Sun.

Полиция расследовала смерть как возможное самоубийство, но позже эта версия была исключена. Выяснилось, что Пирс-Бэддли решила лечить абсцесс полости рта дома, так как страх перед COVID-19 вызывал в ней настоящую панику.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса, выявленный в конце прошлого года, более смертельным, сообщал NEWS.ru.