Джонсон: британский штамм коронавируса более смертоносный

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса, выявленный в конце прошлого года, более смертельным.

Существуют определённые свидетельства, что новый, обнаруженный в прошлом году новый вариант коронавируса <...> может быть связан с более высоким показателем смертности, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Он добавил, что при заражении старым штаммом из тысячи заразившихся умирают примерно 10 человек, при заражении новым — 13–14 человек. При этом используемые в стране вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового штамма вируса.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявили 3,4 млн заболевших COVID-19. Однако эксперты уверены, что в действительности этот показатель может быть в три-пять раз выше, так как статистика не учитывает детей и подростков до 16 лет. Кроме того, со временем уровень антител в крови переболевших существенно снижается, что сказывается на результатах, которые получают исследователи.

Эпидемиологическая обстановка в Великобритании значительно ухудшилась в связи с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который может быть на 70% более заразным. С 4 января в Англии был объявлен жёсткий карантин. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют ограничительные меры, но в целом они соответствуют английским.

Вакцинация в Великобритании началась 8 декабря. Первую дозу вакцины получили уже более 4 млн британцев, что превышает 6% населения. К весне планируют вакцинировать до 30 млн человек — 99% тех, кто входит в группы риска.

Как писал NEWS.ru, вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространённым в России уже к весне. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Американский центр CDC (по контролю и профилактике заболеваний) также считает, что скоро британский штамм займёт первое место по скорости распространения. Такой же прогноз Баранова дала и для России. Она подчеркнула, что если раньше определённые контакты с заражёнными COVID-19 можно было считать условно безопасными, то с новым штаммом такая история не пройдёт. Люди будут заражаться. По словам Барановой, хотя в России только один подтверждённый случай заражения мутировавшим штаммом, это не значит, что их не может быть больше.