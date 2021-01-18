Британский штамм COVID может стать основным в России к марту

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Вирус-мутант из Великобритании может стать самым распространённым в России уже к весне. Такое мнение выразила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Известно, что британский штамм заразнее своих предшественников на 56%. В США, например, уже зарегистрировано много случаев, хотя о существовании нового варианта вируса официально объявили только 14 декабря.

Американский центр CDC (по контролю и профилактике заболеваний) также считает, что скоро британский штамм займёт первое место по скорости распространения. Такой же прогноз Баранова дала и для России.

Она подчеркнула, что если раньше определённые контакты с заражёнными COVID-19 можно было считать условно безопасными, то с новым штаммом такая история не пройдёт. Люди будут заражаться.

«Допустим, раньше вы могли пятнадцать минут поговорить с заражённым и не заразиться, а при британском штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», — сказал профессор.

При этом точного времени она, конечно, назвать не может, так как «никто пока не считал минуты». Единственная надежда на то, что вакцина перегонит снежный ком заражения британским штаммом, отметила она.

По словам Барановой, хотя в России только один подтверждённый случай заражения мутировавшим штаммом, это не значит, что их не может быть больше. Ведь перелёты не сократили до нуля, а штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди.

Ранее NEWS.RU писал, что британский штамм коронавируса был выявлен у нескольких жителей Японии, которые никогда не посещали Великобританию. Об этом заявили в японском Министерстве здравоохранения.