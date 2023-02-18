Ракеты поразили военный объект на западе Украины Глава администрации Хмельницкой области заявил о поражении военного объекта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Хмельницкой области на западе Украины в результате ракетного удара был поражен объект военного назначения, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Он добавил, что второй снаряд упал неподалеку от объекта.

Как вы знаете, в девять часов нанесли два ракетных удара: один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом, — написал Гамалий в своем Telegram-канале.

Утром 18 февраля Гамалий заявил о взрывах в регионе. Также сообщалось о звуках взрывов в Николаевской и Днепропетровской областях.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в свою очередь сообщил о работе ПВО. Кроме того, он опубликовал фото, на котором, предположительно, видно часть сбитой ракеты.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. С раннего утра 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания.