В Херсонской области схватили группу пособников СБУ В МВД Херсонской области сообщили о задержании четырех пособников СБУ

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Военнослужащий Росгвардии у гидротехнического сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области

В Херсонской области задержали группу пособников украинских спецслужб, они совершали перевозки диверсантов, оружия и оборудовали тайники, передает РИА Новости со ссылкой на МВД региона. Один из них передавал Службе безопасности Украины данные о дислокации российских военных.

Задержали четырех жителей Херсонской области 1977-1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники, — говорится в сообщении.

Один из них передавал данные о местонахождении вооруженных сил России. Для этого он переодевался в рыбака, брал все необходимое и на велосипеде приезжал в нужные места.

В ведомстве подчеркнули, что у задержанных обнаружены тайники с оружием. У них изъяли четыре противотанковые мины с запалами, гранаты, три автомата Калашникова с боеприпасами, два польских гранатомета «Комар», а также травматический пистолет.

Ранее в Росгвардии сообщили, что за одну неделю в Херсонской и Запорожской областях сотрудники ведомства задержали 70 подозреваемых в работе на Вооруженные силы Украины, Службу безопасности и нацбатальоны. В ходе задержаний также были обнаружены девять тайников с различным оружием и патронами.