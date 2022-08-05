Росгвардия сообщила о задержании 70 агентов ВСУ под Херсоном и Запорожьем Росгвардия сообщила о задержании 70 украинских агентов в Херсонской и Запорожской областях

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии производят задержание

За последнюю неделю в Херсонской и Запорожской областях сотрудники Росгвардии задержали 70 подозреваемых в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности (СБУ) и нацбатальоны, гласит заявление ведомства. Также обнаружены девять тайников с различным вооружением и боеприпасами.

За неделю в Херсонской и Запорожской областях подразделениями Рогсвардии в связи с причастностью к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ задержаны 70 человек, обнаружены 9 тайников, — говорится в сообщении.

Уточняется что изъяты девять гранатометов с боеприпасами, в том числе иностранного производства, 12,7-миллиметровый пулемет «Корд», 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК «Игла», более 6,5 тысячи патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, а также два самодельных взрывных устройства.

Накануне стало известно, что Росгвардия за последние две недели вычислила 10 наблюдателей и пособников украинских войск в Харьковской области, сообщавших командованию ВСУ о направлении движения военных колонн РФ. Также российские силовики обнаружили и ликвидировали взводный пункт украинских войск, расчеты ПТУР, четыре автомобиля противника и оружейный склад.