Росгвардейцы вычислили 10 пособников ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия за последние две недели вычислила 10 наблюдателей и пособников украинских войск в Харьковской области, они сообщали командованию ВСУ о направлении движения военных колонн РФ, говорится на сайте силового ведомства. Также спецназ Росгвардии обнаружил и ликвидировал взводный пункт украинских войск, расчеты ПТУР, четыре автомобиля противника и оружейный склад.

За две недели в Харьковской области росгвардейцы обнаружили шесть корректировщиков огня противника, 10 наблюдателей и пособников ВСУ, передававших информацию о передвижении российских военных колонн, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силы Росгвардии обнаружили и артиллерийским огнем ликвидировали более десятка операторов украинских беспилотников в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кроме того, на территории ЛНР силовики изъяли различное оружие, в том числе зарубежного производства.

В минобороны РФ накануне сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточным оружием удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен» на территории техникума в Харькове. В результате было уничтожено до 350 боевиков и 11 единиц военной техники.